Сусанино, Костромская область, , 15:13 — REGNUM Жители Сусанинского района Костромской области проголосовали против преобразования в муниципальный округ. Об этом со ссылкой на сайт партии «Справедливая Россия» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

В сельских поселениях муниципалитета прошли публичные слушания, в ходе которых против ликвидации двухуровневой системы власти (поселение и район) высказались жители 5 из 6 существующих в районе сельских поселений.

«Мы спрашиваем, что изменится в районе после создания муниципального округа? Нам отвечают, что останется все по-прежнему, хуже не будет. Возникает вопрос тогда, если ничего не изменится, тогда зачем нам это преобразование? Нам несколько раз повторили про бонус, который областная власть нам выделит после создания округа, а куда мы сможем потратить эти деньги? Правильно, этот бонус будет потрачен на переоформление всех документов, печатей и прочего. Не стоит торопиться, у нас есть время посмотреть на ошибки других и сделать выводы, чтобы самим их не совершать», — цитирует партия слова жителей посёлка Сусанино.

Напомним, первый муниципальный округ появится в Костромской области до 1 января 2022 года. Решение об объединении восьми муниципальных образований Нейского района и города Неи 18 марта 2021 года утвердили депутаты Костромской областной думы. Известно, что за предлагаемые изменения выступили в том числе и жители Парфеньевского района Костромской области. После проведения общественных слушаний районные депутаты проголосовали за преобразование территории в единый муниципальный округ с отменой прямых выборов главы.

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