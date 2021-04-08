Жители одного из костромских районов не захотели объединяться в округ
Сусанино, Костромская область, 8 апреля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Жители Сусанинского района Костромской области проголосовали против преобразования в муниципальный округ. Об этом со ссылкой на сайт партии «Справедливая Россия» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В сельских поселениях муниципалитета прошли публичные слушания, в ходе которых против ликвидации двухуровневой системы власти (поселение и район) высказались жители 5 из 6 существующих в районе сельских поселений.
Напомним, первый муниципальный округ появится в Костромской области до 1 января 2022 года. Решение об объединении восьми муниципальных образований Нейского района и города Неи 18 марта 2021 года утвердили депутаты Костромской областной думы. Известно, что за предлагаемые изменения выступили в том числе и жители Парфеньевского района Костромской области. После проведения общественных слушаний районные депутаты проголосовали за преобразование территории в единый муниципальный округ с отменой прямых выборов главы.