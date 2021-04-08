Архангельск, , 15:09 — REGNUM В Архангельской области за сутки скончался один ковид-пациент, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 836 человек, сообщает федеральный штаб.

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По данным регионального штаба, за последние сутки в области был выявлен 81 носитель коронавируса, из них 15 — в областном центре, по 9 — в Котласе и Северодвинске, шесть — в Котласском районе, по 5 — в Красноборском и Пинежском районах. Заболевшие также зарегистрированы в Виноградовском, Онежском, Шенкурском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 162 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 50 тысяч человек.