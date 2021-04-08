Салехард, , 15:08 — REGNUM В Салехарде по требованию прокуратуры уволен заместитель директора Центра выявления и поддержки одарённых детей в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что замдиректора детского учреждения состоит на учёте УФСИН. Он отбывал наказание по приговору суда за совершение побоев в отношение двух несовершеннолетних.

Отмечается, что согласно требованиям законодательства его не должны были допустить к работе с несовершеннолетними. По представлению прокуратуры замдиректора был незамедлительно уволен.