Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В Свердловской области должны возместить деньги на капитальный ремонт домов, которые попали под комплексное развитие территории (КРТ). Об этом заявил министр строительства региона Михаил Волков на пресс-конференции.

Чиновник напомнил, что есть уже действующие способы возврата этих средств.

В случае, если дом отремонтировали, но он попал под программу реновации, «застройщик возместит деньги на капремонт», уточнил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области приняли уже два региональных закона о КРТ.

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