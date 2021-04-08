Екатеринбург, 8 апреля 2021, 15:12 — REGNUM В Свердловской области должны возместить деньги на капитальный ремонт домов, которые попали под комплексное развитие территории (КРТ). Об этом заявил министр строительства региона Михаил Волков на пресс-конференции.
Чиновник напомнил, что есть уже действующие способы возврата этих средств.
В случае, если дом отремонтировали, но он попал под программу реновации, «застройщик возместит деньги на капремонт», уточнил Волков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области приняли уже два региональных закона о КРТ.
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