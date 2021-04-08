Минск, , 15:14 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1272 и достигло 331 808. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 331 808 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2324.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 322 223 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 5 496 424 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1278 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.