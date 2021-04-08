Киев, , 15:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ещё не принял окончательное решение об участии в новых выборах президента страны. Об этом заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко в эфире радио «Новое время».

Он считает, что вопрос о переизбрании Зеленского раскручен СМИ.

«Этот вопрос вообще не решён. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мнениями в телеграм-каналах», — заявил Тимошенко.

Чиновник добавил, что окончательное решение будет принимать лично Зеленский. О нём он заранее скажет народу Украины.

Напомним, ранее Тимошенко назвал «личным мнением» слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о существовании украинской версии русского языка.

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