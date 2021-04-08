Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Основные работы по гарантийному ремонту вестибюля станции третьей линии Петербургского метрополитена «Зенит» (бывшая станция «Новокрестовская») планируют завершить до конца мая 2021 года — к началу проведения в июне Чемпионата Европы по футболу, несколько матчей которого примет Петербурга.

ИА REGNUM Бывшая станция «Новокрестовская»

Как сообщили 8 апреля в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, руководители комитета, а также Дирекции транспортного строительства, ОАО «Метрострой» и ГУП «Петербургский метрополитен» посетили вестибюль станции с проверкой по соблюдению графиков сокращения отставания выполнения гарантийных работ и соблюдение финансовой дисциплины.

«На объекте осталось устранить замечания и отладить работу систем громкоговорящего оповещения и тоннельной связи, электрооборудования на отдельных участках, завершить работы по настройке инженерных систем и различных специализированных автоматических систем управления», — отметили в КРТИ.

Основные работы планируется завершить началу проведения Евро-2020, четыре матча которого пройдут на Крестовском острове Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Петербурге появилась станция метро «Зенит». Так официально переименовали станцию «Новокрестовская» у стадиона «Газпром Арена», введенную в строй в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, проходившему в России. Идею переименования после споров поддержала Топонимическая комиссия Петербурга в связи с тем, что футбольный клуб «Зенит» в 2020 году в седьмой раз стал чемпионом страны. ФК «Зенит» обещал оплатить редизайн станции, которая будет оформлена в сине-бело-голубых цветах клуба.