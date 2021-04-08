Волгоград, , 15:05 — REGNUM Выездные прививочные пункты заработали в двух крупных торговых центрах Волгограда. Власти откроют подобные площадки для вакцинации во всех крупных городах области, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации региона.

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Прививочные пункты оборудованы необходимыми морозильными камерами, бактерицидными рециркуляторами воздуха, зонированы на гардероб, процедурную и место динамического наблюдения. За первые два дня работы на двух выездных площадках в торговых центрах привились порядка 200 человек.

«В апреле и мае темпы вакцинации станут выше, и открытие прививочных пунктов в ТЦ — положительный опыт, который в том числе способствует решению задачи по формированию коллективного иммунитета. Принято решение открыть такие прививочные центры во всех крупных городах и обеспечить их вакциной. В сутки здесь прививается уже более 100 человек — это приличный уровень, сопоставимый со столичным. Конечно, это удобно для людей, ведь жители приходят сюда семьями», — сказал во время рабочей поездки на один из пунктов губернатор Андрей Бочаров.

Иммунизацию от COVID-19 в регионе прошли уже более 120 тысяч человек. Волгоградская область получила 140 тысяч комплектов препарата «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».