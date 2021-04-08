Москва, , 15:00 — REGNUM Ситуация с новыми правилами выплаты пособий по безработице неоднозначная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«С одной стороны, принят ряд изменений, которые могут положительно сказаться на финансовом положении граждан, потерявших работу.

Так, если раньше при ликвидации предприятия или сокращении штата первые три месяца выплачивалось не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы, а беременные женщины, оставшиеся без работы, сначала получали пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, и только потом пособие, то теперь, в любом случае, можно претендовать на максимальное по величине пособие по безработице.

Впрочем, это могло помочь тем, у кого заработная плата была крайне невелика, и выплачиваемое пособие в размере 12 тыс. 130 рублей оказывалось хотя бы на начальном этапе выше, чем средняя зарплата по прежнему месту работы. Так что какая-то часть потерявших работу от нововведений однозначно выигрывает.

С другой стороны, несмотря на то, что размер максимального возможного пособия оставлен без изменений, если покопаться детальнее, выяснится, что рассчитывать на получение суммы в 12 тыс. 130 можно только первые три месяца. Потом пособие будет понижено до 5 тысяч рублей — ниже, чем было до пандемии.

При этом, как показывают опросы, средний срок поиска новый работы у россиян сейчас составляет чуть больше шести месяцев. Так что все время «сидеть» на высоком пособии не получится. Удивляет и время выбора изменений. Правительство утверждает, что нововведения отчасти вызваны улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Обращаемся к сухим и беспристрастным цифрам и видим, что 13 июня 2020 года (дата, когда вступили в силу повышенные пособия по безработице) число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 составляло 8706 человек.

На сегодняшний день число заразившихся равно 8762 человек (цифра сейчас колеблется в «коридоре» 8600 — 8800 человек в сутки). То есть болезнь мы еще явно не победили. То есть ситуация и с заболеваемостью, и на рынке труда кардинально не поменялась.

Почему же все-таки были внесены изменения? Есть три причины. Во-первых, государству достаточно тяжело тянуть повышенную нагрузку, связанную с выплатой пособий по безработице. Поэтому была проведена своеобразная «реорганизация» системы выплат (пожжете называть это «оптимизацией» — смысл не меняется).

Во-вторых, постоянная выплата максимально возможной суммы пособия зачастую приводила к тому, что некоторая часть трудящихся, имеющих невысокий заработок, совершенно не спешила искать себе новую работу. Просто потому, что пособие в 12 тыс. 130 рублей превышало их средний заработок на предыдущем месте работы.

Кстати, с аналогичной проблемой столкнулись и другие государства. Особенно те, кто активно использовал «вертолетные» деньги. Так, в США в первую волну пандемии, когда помимо пособий по безработице, выплачиваемых штатами, прибавили федеральные выплаты по программе Pandemic Money в размере $600 в неделю, уровень безработицы мгновенно подскочил до рекордных 14,8%. И многие американцы совсем не спешили возвращаться на работу, получая в итоге почти 4000 долларов в месяц.

Третьим фактором, возможно (повторюсь — именно возможно), стал формальный подход к показателям занятости. После резкого повышения уровня безработицы в июне и июле 2020 года, когда многие и ранее не работавшие обратились в службы занятости просто потому, что были существенно повышены пособия, уровень безработицы все последние месяцы стабильно снижается.

Речь не о фактической занятости (Росстат точными цифрами тоже не владеет) — у нас все равно порядка 70% населения ищет и находит себе работу без помощи государственных служб, а через знакомых, объявления, интернет и хедхантерские компании. Речь идет о формальных показателях.

По мере снятия с учета тех, кто отказался от предложений биржи труда и в ожидании планируемого снижения минимального и максимального пособия, число россиян, стоящих на учете как безработные, стабильно падает.

И достигло сейчас уже тех уровней, когда со спокойным сердцем можно констатировать, что «ситуация наладилась». А значит, и время пересмотреть систему выплат пособий уже подоспело.

В итоге, по совокупности влияющих факторов становится понятно, что ситуация с изменением системы выплат пособий по безработице в той или иной степени назрела и нуждалась в определенной «оптимизации». Что и было сделано, — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 апреля 2021 года, согласно постановлению правительства, в России вступило в силу изменение правил выплат пособий по безработице.

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