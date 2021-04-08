Москва, , 15:00 — REGNUM В честь 85-летнего юбилея «Союзмультфильма» в метро Москвы запустили тематический поезд, сообщили 8 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Состав будет обслуживать пассажиров Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Прокатитесь в метро в компании Зайца с Волком из «Ну, погоди!», Вовки из «Тридевятого Царства», Бременских музыкантов, нового «Простоквашино» и других», — предложили горожанам в департаменте.

Кроме героев мультфильмов, в поезде пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами о киностудии и историей создания картин.

Также в кассах метрополитена продаются карты «Тройка» с Карлсоном, Чебурашкой, Попугаем Кешей и другими персонажами.