Москва, 8 апреля 2021, 15:00 — REGNUM В честь 85-летнего юбилея «Союзмультфильма» в метро Москвы запустили тематический поезд, сообщили 8 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Состав будет обслуживать пассажиров Серпуховско-Тимирязевской линии.
«Прокатитесь в метро в компании Зайца с Волком из «Ну, погоди!», Вовки из «Тридевятого Царства», Бременских музыкантов, нового «Простоквашино» и других», — предложили горожанам в департаменте.
Кроме героев мультфильмов, в поезде пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами о киностудии и историей создания картин.
Также в кассах метрополитена продаются карты «Тройка» с Карлсоном, Чебурашкой, Попугаем Кешей и другими персонажами.