Берлин, , 15:05 — REGNUM Рестайлинговый BMW 3 Series получит новейшую мультимедийную систему iDrive на современной операционной системе BMW 8 с большим изогнутым дисплеем. Об этом сообщается на портале PNZDrive.

Салон обновлённого BMW 3 Series PNZDrive

Такой вывод журналисты сделали после изучения фотографий с обновлённым BMW третьей серии. Правда приборная панель на снимке была покрыта чёрной тканью. Однако изогнутый тачскрин угадывается даже с такой маскировкой. Точно такой же экран у электрического BMW iX. В электрокроссовере изогнутый дисплей находится по центру передней панели. Систему iDrive также получит новый электрокар BMW i4.

Рестайлинговый BMW 3 Series также получил немного переделанный экстерьер, другую оптику, а также модернизированные бамперы и стильные колёсные диски.

Ранее компания BMW представила новый электрический кроссовер BMW iX, который станет новым флагманом баварской марки. Покупателям предложат две версии модели: iX xDrive40 и iX xDrive50. Они комплектуются двумя моторами, размещёнными на передней и задней оси. Мощность iX xDrive40 составит 300 л. с., а производительность iX xDrive50 — более 500 «лошадей».

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