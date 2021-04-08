Токио, , 14:57 — REGNUM В Сети появился новый трейлер приключенческой ролевой игры Miitopia. Его опубликовали 7 апреля на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

В трейлере разработчики Miitopia рассказали о различных особенностях игры: создании персонажей, путешествиях и боевой системе. Релиз проекта ожидается 21 мая 2021 года.

Напомним, Miitopia — это комедийная ролевая игра, в которой геймеры могут самостоятельно создать практически любого персонажа, в том числе и главного антагониста. Она будет доступна эксклюзивно на консоли Nintendo Switch.

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