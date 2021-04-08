Владикавказ, , 14:57 — REGNUM В Северной Осетии с начала апреля почти ежедневно фиксируются случаи летального исхода пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки число скончавшихся достигло самого высокого показателя — зафиксировано пять умерших, сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Днем ранее оборвалась жизнь еще четверых пациентов ковидных госпиталей. А всего с начала апреля в РСО-Алании скончались 14 жителей. Общий показатель смертности за все время пандемии в регионе достиг 175 человек.

При этом в республике снижается ежедневный прирост пациентов с коронавирусом. Всего 16 новых случаев заражения выявлено за прошедшие сутки. А общее число носителей коронавируса достигло 16 465 человек. Из них уже вылечились 15 543 пациента, в том числе 23 человека выписаны за последний день.