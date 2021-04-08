Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена назначить специального посланника, в задачи которого будет входить остановка строительства трубопровода «Северный поток — 2», сообщает 7 апреля со ссылкой на источники Politico.

По словам бывших и действующих сотрудников американских ведомств, им может стать Амос Хохштейн, который занимал пост специального посланника и координатора по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме. Кроме того, он был близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена.

Издание отметило, что в марте он получил неофициальное предложение советника по национальной безопасности Джейка Салливана и на сегодняшний день проходит процедуру проверки. При этом пока своего согласия он не дал.

Хохштейн, который покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз» в конце прошлого года, отказался от комментариев.

Потенциальное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации, отмечает Politico. Ранее Белый дом поручил экспертам по европейским делам в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте заниматься вопросом трубопровода. Официальные лица заявили изданию, что существует консенсус в отношении того, что непростая геополитическая обстановка округ «Северного потока — 2» требует более пристального внимания, тем более что трубопровод приближается к завершению.