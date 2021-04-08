Березовский район, Красноярский край, , 14:56 — REGNUM Житель Красноярского края, избивший и ограбивший ветерана Великой Отечественной войны, арестован. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в прокуратуре региона.

По данным ведомства, Березовский районный суд поместил мужчину под стражу на один месяц 30 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 апреля в поселке Зыково 40-летний злоумышленник проник в квартиру к 94-летнему ветерану, избил его, забрал 20 тысяч рублей и скрылся. Он был задержан по горячим следам.

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