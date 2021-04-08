Бухарест, , 14:56 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4989 и превысило 993,6 тысяч. Об этом 8 апреля сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

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«На сегодня в Румынии подтверждены 993 613 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 172 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 24 733.

При этом уточняется, что на сегодняшний день 890 528 человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено свыше 5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.