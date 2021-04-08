Краснодар, , 14:52 — REGNUM Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к компании-перевозчику из-за разлитого мазута и обязал выплатить 145 млн рублей в качестве возмещения вреда, нанесённого Черному морю. Об этом сообщается в аккаунтах Росприроднадзора в соцсетях 8 апреля.

В 2018 году грузовик компании «Инмортерминал», перевозивший мазут, попал в ДТП в Новороссийске. В результате произошёл разлив нефтепродуктов, они попали в городскую ливневую канализацию, а оттуда и в Чёрное море. Общая площадь загрязнения, по оценкам специалистов, составила 7 841 кв.м.

Специалисты Росприроднадзора оценили вред, нанесённый в результате разлива нефтепродуктов, в 156,7 млн рублей. Суд учел затраты компании на ликвидацию последствий аварии на сумму более 11 миллионов рублей и постановил выплатить остальную часть — 145 млн рублей.