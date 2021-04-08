Нур-Султан, 8 апреля 2021, 14:52 — REGNUM Правление казахстанского фонда «Самрук-Казына» назначило на должность председателя правления компании «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги») Нурлан Сауранбаев, сообщили 8 апреля в пресс-службе правительства Казахстан.
Ранее Сауранбаев занимал должность заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Казахстана.
Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в Джамбуле. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. В 2017—2018 года занимал должность акима (главы) Чимкента.