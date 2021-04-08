Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Елагин дворец на одноименном острове в дельте Невы, где расположен ЦПКиО им. С.М. Кирова, откроется в ближайший вторник, 13 апреля, после комплексного восстановления и ремонта. Об этом 8 апреля сообщили в Смольном.

Елагин дворец во время Масленичных гуляний 2021 года Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе масштабной реставрации восстановлено архитектурное и декоративное убранство кабинета Александра I, исторические интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца, в процессе ремонта заменены инженерные коммуникации, пожарная сигнализация, отремонтирован вход во дворец. С 2016 по 2020 год из бюджета Петербурга на реставрацию было выделено более 280 млн рублей.

«Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году», — заявил губернатор Александр Беглов.

Архитектурно-парковый ансамбль Елагина острова — памятник федерального значения. Как заверили в Смольном, реставрация ансамбля будет продолжаться, в частности, в 2021 году пройдут работы в Музыкальном павильоне.