Москва, , 14:50 — REGNUM В России неизбежен рост числа банкротств в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в I квартале 2021 года в РФ было признано банкротами на 81,5% человек больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Рост числа банкротств в 2021 году неизбежен. Платежеспособность населения продолжает падать. Как у малого и среднего бизнеса, так и у физических лиц все меньше возможностей исполнять свои финансовые обязательства. А зачастую вслед за банкротством юридических лиц сектора малого и среднего бизнеса происходит и банкротство физического лица — владельца или директора компании», — сказал Головченко.

По его словам, у России нет таких возможностей, как у европейских стран или США, по объемам и регулярности эмиссии денег.

«И государство не смогло оказать поддержку в необходимом объеме в период ввода ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, что также отразилось на финансовом состоянии бизнеса и населения, — пояснил экономист. — Отмечу, сейчас созданы благоприятные условия для запуска как внесудебного, так и судебного банкротства — нет никаких препятствий для подачи заявлений. Таким образом, обнищание населения и вымирание малого и среднего бизнеса провоцируют предстоящую волну банкротств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

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