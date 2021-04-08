Дили, , 14:49 — REGNUM В Восточном Тиморе погибли 34 человека из-за наводнений, вызванных тропическим циклоном Сероя, сообщает CNN Indonesia.

Исходя из этих данных, 13 человек погибли в Дили, 12 человек погибли в Манатуто, 7 человек в Айнаро, один человек в Баукау и один человек в Аилеу.

По имеющимся данным, наводнения, вызванные тропическим циклоном Сероя, затронули 10 000 жителей.

Правительство Сингапура предоставило Восточному Тимору помощь в размере $50 тыс. Оказанная помощь включала в себя продукты питания, одежду, туалетные принадлежности, а также средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур выразил соболезнования в связи с внезапными наводнениями, которые обрушились на индонезийские регионы Восточная и Западная Нуса-Тенгара.

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