Москва, , 14:49 — REGNUM При выходе граждан РФ на фондовый рынок проблемой может стать один «микроэкономический» аспект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал надежды ЦБ РФ на то, что большая часть экономически активного населения РФ выйдет на фондовый рынок.

«Сложно сказать, сколько процентов населения имеет средства для игры на фондовом рынке. В принципе, чтобы приобрести один лот акций Сбербанка, например, необходимо менее 3000 рублей. Другое дело то, что такие инвестиции не принесут ощутимой прибыли, а уж «играть» не получится точно, — сказал Ковригин. — Макроэкономические последствия увеличения инвестиций хоть физических, хоть юридических лиц положительные. Увеличение инвестиций влечет за собой рост производства. Проблемой может стать «микроэкономический» аспект — некоторые инвесторы, принимая на себя чрезмерный риск, играя производными инструментами, могут «сливать» депозит».

Но, как подчеркнул Ковригин, ЦБ уже озаботился этой проблемой, не так давно разделив инвесторов по уровню риска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, понесут ли жители РФ свои сбережения на фондовый рынок.

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