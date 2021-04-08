Томск, , 14:49 — REGNUM В Томске мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в следственном управлении СКР по Томской области.

Суд и следствие установили, что в июле 2020 года мужчина увидел гуляющего во дворе маленького мальчика. Он завёл ребёнка за дом и предложил ему совершить действия сексуального характера. Мальчик испугался и убежал.

По данным ведомства, ранее томич уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он находился под административным надзором.

Осуждённый признан вменяемым. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершении 12 эпизодов преступлений сексуального характера, с применением насилия к своей несовершеннолетней дочери.

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