Москва, , 14:47 — REGNUM В ближайшей перспективе едва ли большая часть экономически активных жителей РФ откроют брокерские счета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина о том, что все экономически активное население России — около 74 млн человек — со временем могут открыть брокерские счета.

«Идея, озвученная Владимиром Чистюхиным, идеальна как цель. К ней надо стремиться, однако следует учитывать, что достичь её в ближайшей перспективе вряд ли получится, — сказал Ковригин. — Этому мешают относительно невысокий уровень финансовой грамотности жителей РФ, отсутствие средств для сбережений у значительной части населения. При этом правительство в последние годы предпринимало много усилий по привлечению средств населения на биржу: индивидуальные инвестсчета, введение уроков финансовой грамотности, создание портала ЦБ по финансовой грамотности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России набирают популярность паевые инвестиционные фонды (ПИФ), а более рисковые инвесторы предпочитают покупать акции и корпоративные облигации.

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