Москва, , 14:47 — REGNUM Пандемия привела к сокращению в России числа мигрантов, и теперь их не хватает для реализации амбициозных планов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 апреля журналистам.

Представителя Кремля спросили, известно ли властям о растущем недовольстве граждан мигрантами и служит ли это потенциальной угрозой для безопасности страны. Песков отметил, что не знаком с итогами социологических исследований на этот счёт.

Он констатировал, что мигрантов за последний год «стало совсем мало», и теперь их «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Песков пояснил, что говорит о строительстве и сельском хозяйстве.

«Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан, которые заявили о негативном отношении к иностранцам, переехавшим в страну или прибывшим в РФ для работы, в 2020 году увеличилось на 7,5%.

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