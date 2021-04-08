Уфа, , 14:55 — REGNUM Десять новых троллейбусов передал глава Башкирии Радий Хабиров муниципальному управлению электротранспорта Уфы. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что новые троллейбусы, оснащенные автономным ходом, выпущены Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ). Они выйдут на городские маршруты Стерлитамака и Уфы с 8 апреля.

«Сегодня жители Башкортостана получают от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода 10 красавцев-троллейбусов, больших и вместительных. Надеюсь, что уфимцы и жители Стерлитамака оценят их по достоинству. Уверен, что при помощи Правительства республики предприятие, которое находилось в тяжёлом положении, сможет встать на ноги, найти свою нишу на рынке и выпускать всё больше современных машин», — передает слова Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что новый троллейбус, стоимость которого составила 18,5 млн рублей, был спроектирован совместно с Минским автозаводом и адаптирован под потребности столицы Башкирии.

Сообщается, что износ троллейбусного парка в Башкирии составляет более 98%: республике нужны порядка 300 новых троллейбусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии проверит сообщения о простое автобусов «Башавтотранса».