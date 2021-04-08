Парк общественного транспорта Башкирии пополнился десятью троллейбусами
Уфа, 8 апреля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Десять новых троллейбусов передал глава Башкирии Радий Хабиров муниципальному управлению электротранспорта Уфы. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что новые троллейбусы, оснащенные автономным ходом, выпущены Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ). Они выйдут на городские маршруты Стерлитамака и Уфы с 8 апреля.
Отмечается, что новый троллейбус, стоимость которого составила 18,5 млн рублей, был спроектирован совместно с Минским автозаводом и адаптирован под потребности столицы Башкирии.
Сообщается, что износ троллейбусного парка в Башкирии составляет более 98%: республике нужны порядка 300 новых троллейбусов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии проверит сообщения о простое автобусов «Башавтотранса».