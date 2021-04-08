Улан-Батор, , 14:46 — REGNUM Из-за роста заболеваний COVID-19 в Улан-Баторе с 10 по 25 апреля будет введен строгий карантин. Такое решение было вынесено на внеочередном заседании правительства Монголии.

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«Правительство разных стран работают по своему, чтобы победить пандемию. Правительство Монголии объявило апрель и май месяцами вакцинации. В результате привиты полмиллиона человек. Переговоры о поставке вакцины успешно завершены», — заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Во время строгого карантина в столице Монголии разрешена работа СМИ, органов госуправления, связи, почты, водоснабжения, медицинских организаций, производства и распределения продуктов, силовых ведомств, а также других структур, деятельность которых особо важна для повседневной жизни населения.

Из-за строгого карантина большинство людей потеряет доходы, поэтому власти Монголии решили раздать гражданам по 300 тысяч тугриков (примерно 8 800 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная чрезвычайная комиссия заявил, что если суточный прирост заболеваний COVID-19 составит больше 200 человек, то будет введен строгий карантин.

22 марта в стране впервые выявили 210 случаев за сутки. В связи с этим Министерство здравохранения Монголии предложило ввести строгий карантин на 14 дней. Но государственная чрезвычайная комиссия, несмотря на рост числа заболевших, решила отложить решение опроса до 5 апреля.

В Монголии суточный прирост заболеваний COVID-19 продолжает расти. За минувшие сутки выявлены 554 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 12 780. За сутки умер 1 пациент, за весь период пандемии умерли 22 пациента.

С марта 2021 года коронавирус распространился из столицы Монголии на другие районы страны. К 8 апреля в 18 аймаках из 21 зафиксированы случаи заражения коронавирусом.