Рига, , 14:46 — REGNUM В ходе вооруженного ограбления в Риге вечером 7 апреля были похищены значительные материальные ценности. Это признали в Государственной полиции Латвии в комментарии для портала tvnet.lv.

Преступление произошло у магазина шведской торговой сети Ikea. Нападению подверглись сотрудники охранной фирмы на машине. Не уточняется, были похищены деньги или другие материальные ценности.

Сообщается, что ведется расследование произошедшего, полиция ведет поиск грабителей. Их личности пока не установлены. В социальных сетях Латвии публикуются многочисленные свидетельства очевидцев о ночных проверках полицией автомобилей на дорогах в самой столице Латвии и на ее въездах. Часть дорог правоохранительными органами была полностью перекрыта.

Другие подробности, вероятно, одного из самых крупных вооруженных ограблений в истории современной Латвии пока не приводятся. Полиция обещает держать общественность в курсе событий.