Салехард, , 14:46 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Из них два случая зарегистрированы среди вахтовых работников. Об этом сообщает 8 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 18 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 апреля 38 157 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 802 человека, 409 пациентов с COVID-19 скончались.