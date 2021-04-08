Минск, , 14:46 — REGNUM В популярной многопользовательской игре World of Tanks появится легендарный советский космонавт Юрий Гагарин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Wargaming.

В честь 60-летия со дня исторического полета Юрия Гагарина в космос в World of Tanks пройдёт тематическое событие под названием «К звёздам». Его первый этап (личный прогресс) продлится с 7 по 19 апреля 2021 года, а второй этап (общий прогресс) — с 7 по 12 апреля 2021 года.

В рамках мероприятия геймерам нужно будет выполнять различные боевые задачи и получать за них специальные звёздные очки. Позже эти очки можно будет обменять на внутриигровые награды — в том числе, на уникального командира танка Юрия Гагарина, образ которого был создан на основе знаменитого фото космонавта в оранжевом скафандре.

ИА REGNUM напоминает, что World of Tanks — это командная соревновательная онлайн-игра, посвящённая масштабным танковым баталиям. В распоряжении геймеров окажутся: более 40 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью более 600 единиц.

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