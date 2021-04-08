Москва, , 14:47 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Турции быстро осложняется и из этой страны в Россию ввозится больше всего мутировавших штаммов SARS-CoV-2. Об этом 8 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Кроме того, Попова подчеркнула, что в данной стране эпидемиологическая ситуация осложняется «очень и очень быстро» и напомнила, что значимое количество мутировавших штаммов коронавируса было завезено из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в настоящее время в странах Евросоюза наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.