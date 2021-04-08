Брянск, 8 апреля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Понтонный мост через реку Десну в районе набережной Брянска закрыт для движения автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе городской администрации.

Bga32.ru Понтонный мост в Брянске

Уровень воды в Десне поднялся до 2,57 м. В связи с паводком движение автомобильного транспорта по понтонному мосту закрывается с 8 апреля. Контрольная отметка уровня воды, при которой мост могут развести к берегам, составляет три метра.

Движение пешеходов по мосту будет сохраняться и при достижении водой отметки критического уровня.