Белград, , 14:43 — REGNUM Высказывания посла Германии Томаса Шиба о необходимости бомбардировок Югославии в 1999 году являются верхом цинизма. Об этом заявил лидер Сербской народной партии и член правительства республики Ненад Попович, сообщает телеканала RTV.

Читайте также: В парламенте Сербии почтили память жертв агрессии НАТО в Югославии

«Позорное заявление посла Германии в Белграде Томаса Шиба о том, что Сербию в 1999 году было необходимо бомбить, — это верх цинизма и продолжение кампании отдельных западных стран по провозглашению сербского народа ответственным за геноцид», — подчеркнул Попович.

Он отметил, что подобное поведение «особенно коварно» на фоне 80-летней годовщины с момента бомбардировок Белграда нацистами, которую в 2021 году отмечает сербский народ. Попович уверен, что речь идёт ещё об одной попытке фальсификации истории.

ЛидерДемократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что после таких высказываний посол Германии должен быть вызван в МИД.

«Требуем от германского посла извиниться перед сербским народом за высказанные оскорбления, если он хочет продолжить ответственно занимать должность дипломатического представителя своей страны в Республике Сербия», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1999 году силы НАТО на протяжении 78 дней бомбили Югославию, объясняя это «предотвращением геноцида албанского населения в Косово». По сербским данным, жертвами бомбардировок стали до 4 тыс. человек, материальный ущерб составил до $100 млрд.