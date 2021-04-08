Киев, 8 апреля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. 51,3% жителей Украины используют в быту русский язык. Соответствующие данные опубликовал социологический центр «Социальный мониторинг» на своём официальном сайте.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

10,3% жителей Украины используют в быту исключительно русский язык, 14,1% — преимущественно русский, а русский и украинский в равной степени — 26,9% опрошенных.

Исключительно на украинском языке разговаривают в быту 34,4% жителей Украины, а 14,8% опрошенных — преимущественно на украинском.

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2021 года. Всего было опрошено 3 тыс. жителей всех территорий, подконтрольных Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что слова пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель о существовании украинской версии русского языка были её личным мнением.