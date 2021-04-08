Керчь, Крым, , 14:38 — REGNUM Дерево обрушилось на молодую мать, гулявшую с коляской, на детской площадке в Керчи, Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по данной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР 8 апреля.

СМИ сообщили, что в Керчи в районе переулка Юннатов большое сухое дерево обрушилось на проходившую мимо женщину с коляской. По словам самой женщины, она с годовалым ребёнком гуляла у школы на детской площадке. Услышав хруст, она успела закрыть собой малыша. В результате женщину задело ветками, сломана коляска.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка происшествия. В частности, следователи проверяют наличие в действиях должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание и поддержание порядка на территории, признаков преступления, предусмотренных ст. 293 УК РФ — «Халатность». По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.