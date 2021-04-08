Калуга, 8 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Жители Калужской области в 2020 году воспользовались платёжными картами более 335 миллионов раз, что на 21% больше чем в 2019 году. Общее количество платёжных карт, выданных на территории области на 1 января 2021 года, составило более 1,8 млн штук или на 8,3% больше, чем в 2020 году. Об этом 8 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

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Из всех операций по банковским картам наибольший объем приходится на безналичные платежи: операции по оплате товаров и услуг, переводы с одного счёта на другой, благотворительные и другие операции. Их доля продолжает расти: по итогам 2020 года она составила по количеству почти 95%. На эту динамику повлияло ограничение в перемещениях в период пандемии, когда люди активно расплачивались картами за товары и услуги. Росту популярности безналичных платежей способствовало и развитие технической инфраструктуры по их обслуживанию. Так, количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в регионе за 2020 год выросло почти на 30% и составило более 27 тысяч штук. С каждым годом у калужан становятся популярными бесконтактные способы оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов и других гаджетов, чем наиболее активно пользуются молодежь и люди среднего возраста. Количество безналичных операций, совершенных по банковским картам посредством мобильных телефонов, за 2020 год выросло почти на треть. Жители области стали больше интересоваться онлайн-сервисами кредитных организаций, позволяющих держателям карт, не выходя из дома, оплачивать счета, осуществлять государственные платежи, переводить денежные средства. Количество безналичных операций, совершенных по банковским картам в сети Интернет, увеличилось за 2020 год в 2,8 раза. На территории региона практически каждую третью безналичную операцию совершают через интернет и с помощью смартфонов

«В текущем году расширяются возможности безналичной оплаты для граждан. Торговые предприятия с годовой выручкой более 30 млн рублей с 1 марта 2021 года обязаны принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир», а с 1 июля этот порог снизится до 20 млн рублей. Это позволит расплатиться картой в небольших магазинах в шаговой доступности от дома», — сказал Владимир Репета.