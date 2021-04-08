Москва, , 14:37 — REGNUM Счетная палата РФ признала недостаточно эффективной деятельность институтов развития Северного Кавказа. Речь идет в том числе об акционерных обществах «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа», а также еще о семи региональных корпорациях.

Так, по данным из доклада аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, в течение 2017−2019 годов институтами развития было привлечено в региональную экономику 9 млрд рублей, что составляет 70% от запланированного объема. При этом было создано более 1 тыс. новых рабочих мест или 45% от запланированного количества.

С учетом анализа работы за прошлый период, реорганизация, которая начата федеральным центром для улучшения инвестиционной деятельности госкорпораций, должна стать толчком для повышения потенциала институтов развития Северного Кавказа, считают в СП.

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Напомним, Счетная палата и раньше в своих отчетах отмечала неэффективность деятельности госкорпораций и других институтов развития Северного Кавказа. Так, в 2017—2018 годах в субъектах СКФО была реализована лишь треть запланированных инвестпроектов — 9 из 27.

В 2020 году правительство передало «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорацию развития Северного Кавказа» в ведение Минэкономразвития РФ.

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