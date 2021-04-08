Челябинск, 8 апреля 2021, 14:36 — REGNUM Финал чемпионата России по компьютерному спорту 2021 года пройдёт в Челябинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе ФКС России.
Матчи финального этапа пройдут 22−23 мая 2021 года в дворце спорта «Юность». В Челябинск приедут сильнейшие представители шести киберспортивных дисциплин: боевой арены Dota 2, спортивного симулятора NHL 21, стратегии в реальном времени StarCraft II, соревновательной головоломки Clash Royale, файтинга Tekken 7, а также технического симулятора дрон-рейсинга DCL — The Game.
Напомним, что организаторами этого события выступают Федерация компьютерного спорта России и Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области. Сообщается, что призовой фонд турнир превысит отметку в 3,5 млн рублей.
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