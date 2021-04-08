Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представил на Петербургской международной автомобильной выставке обновлённый кроссовер Tiggo 7 Pro. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Актуальный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro появился в продаже в РФ полгода назад — в сентябре 2020 года. Рестайлинговый его вариант представлен в трёх версиях. Самой бюджетной комплектацией нового Tiggo 7 Pro станет Luxury. Она включает в себя: полностью светодиодную оптику, круиз-контроль, литые диски размером 17 дюймов и кнопку запуска мотора кнопкой. Также в этой комплектации доступны: видеокамера заднего вида, датчик света и система головного освещения с автоматическим отключением.

В топовой версии Prestige кроссовер Tiggo 7 Pro оснащается панорамной крышей, потолочными светодиодными светильниками, датчики дождя, а также беспроводной зарядкой для смартфонов и электрической регулировкой кресел.

Все версии модели оснащаются турбированным «движком» рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 147 л. с., который агрегатируется с вариатором и передним приводом.

Ранее компания Chery вывела на тесты большой кроссовер Jetour X90 в версии Pro. Автомобиль имеет более производительный мотор, модернизированную головную оптику, другой передний бампер с расположенными на нём светодиодными дневными ходовыми огнями, а также радиаторную решётку иной конструкции.

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