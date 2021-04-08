Москва, , 14:32 — REGNUM Принципиально с введением новых правил выплат пособия по безработице в России по срокам и размерам ничего не изменилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Изменение правил выплат пособий по безработице направлено на более длительное поддержание граждан и социальную защиту на время безработицы.

Это важно именно сейчас, когда из-за пандемии экономическое положение граждан оказалось нестабильным.

Большая численность граждан, обращающихся в службы занятости — это лица, уволенные по сокращению штатов и ликвидации организации. И первые месяцы они получают среднюю заработную плату из средств организации.

После окончания таких выплат они фактически не могут рассчитывать на полноценное пособие, что, наверное, с точки зрения исполнения социальных гарантий со стороны государства не совсем верно.

Такие изменения позволят безработным российским гражданам получать еще несколько месяцев более высокое пособие по безработице», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 8 апреля вступили в силу изменения правил выплат максимальных пособий по безработице.

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