Москва, , 14:34 — REGNUM В настоящее время в странах Европейского союза наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

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«Сложная ситуация в странах Евросоюза. Но сначала хочу сказать, что осложняется ситуация в южном полушарии, вы видите: это южноамериканский континент, это Африка, это, так скажем, часть, которая находится в южном полушарии, касательно Азии», — сказала она.

Как отметила глава Роспотребнадзора, по ее мнению, это свидетельствует о том, что коронавирусная инфекция носит сложный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в России проведённые исследования подтвердили 8672 случая заражения коронавирусом.