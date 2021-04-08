Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали объяснил, почему глава государства принял российскую вакцину против коронавируса. Об этом представитель президента написал 8 апреля на своей странице в Facebook.

Уали обратил внимание на обсуждение в социальных сетях. Пользователи отмечают, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планировал привиться казахстанской вакциной, но не дождался её и принял российский препарат «Спутник V».

«Со всей ответственностью заявляю, что президент всегда поддерживает отечественное производство», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что Токаев получил вакцину, произведенную в Караганде.

Уали добавил, что после запуска производства казахстанской вакцины Токаев лично планирует ознакомиться с работой предприятия. Пресс-секретарь добавил, что следующей вакциной, которую примет президент, будет отечественный препарат.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что производство казахстанской вакцины против коронавируса планируется запустить до конца 2021 года.