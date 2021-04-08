Москва, 8 апреля 2021, 14:30 — REGNUM Матчи финального этапа чемпионата РФС по интерактивному футболу пройдут уже 18 апреля 2021 года. Площадкой для соревнования станет московская Yota Arena, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в ФКС России.
Сообщается, что соревнования проходят по игре FIFA 21 в режиме Ultimate Team в командном формате. Каждая команда состоит из двух участников: по одному игроку на PlayStation 4 и Xbox One.
Вфинальном этапе чемпионата сразятся четыре команды:
— forZe Esports — Антон Гордейчик (PS4), Даниил Абельдяев (Xbox One);
— Tundra Esports — Степан Михович (PS4), Антон Кленов (Xbox One);
— LigaPro Team — Николай Бренев (PS4), Артем Халилов (Xbox One);
— Loko Esports — Андрей Гурьев (PS4), Роберт Фахретдинов (Xbox One).
Напомним, что организаторами чемпионата выступают Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России. Призовой фонд соревнования составляет один миллион рублей.
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