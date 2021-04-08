Самара, , 14:30 — REGNUM 197 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 57 328 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть 12 пациентов с COVID-19: 80-летняя, 90-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, 59-летняя, две 68-летних и 74-летняя женщины, а также 75-летний, 85-летний мужчины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 90-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 50-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, 40-летний мужчина страдал инфекционным заболеванием. Также скончалась 81-летняя женщина с COVID-19. Всего по области была констатирована смерть 1178 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом всего 54 103 человек, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 207 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 апреля по Самарской области за сутки выявили 197 новых носителей коронавируса.