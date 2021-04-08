Сеул, , 14:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи приложит усилия для пересмотра ряда законов, чтобы помочь искоренению спекуляций с недвижимостью. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

По его словам, до конца апреля текущего года власти страны направят в Национальное собрание (парламент) в общей сложности 19 законопроектов, которые «поставят барьер» на пути неправомерных действий со стороны государственных служащих.

Министр подчеркнул, что пять из 19 законопроектов уже направлены на рассмотрение парламентариев, а также добавил, что правительство активизирует усилия по повышению доступности жилья для людей с низкими доходами.

Ранее около 20 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на их месте планируется строительство жилья. Скандал усугубился ростом цен на жильё и на аренду жилья.