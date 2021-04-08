Екатеринбург, 8 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время не покинет свой пост, заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции.

Midural.ru Евгений Куйвашев

Орлова попросили прокомментировать слухи о возможном уходе Куйвашева со своей должности.

«Считаю, что это только слухи. Никто никуда не собирается, планов много», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, на второй губернаторский срок Куйвашев был избран в сентябре 2017 года. Его полномочия заканчиваются осенью 2022-го. Во главе региона губернатор находится с мая 2012 года.