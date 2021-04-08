Мэр Екатеринбурга оценил слухи о досрочной отставке губернатора
Екатеринбург, 8 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время не покинет свой пост, заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции.
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Евгений Куйвашев
Орлова попросили прокомментировать слухи о возможном уходе Куйвашева со своей должности.
«Считаю, что это только слухи. Никто никуда не собирается, планов много», — сказал мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, на второй губернаторский срок Куйвашев был избран в сентябре 2017 года. Его полномочия заканчиваются осенью 2022-го. Во главе региона губернатор находится с мая 2012 года.