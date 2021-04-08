Краснодар, , 14:23 — REGNUM Глава Щербиновского района, а также заместитель главы Каневского района Краснодарского края задержаны, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 8 апреля. Задержания проведены в рамках уголовного дела в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, которая обвиняется в шести эпизодах получения взяток.

По версии следствия, осенью 2020 года подозреваемая сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала их от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил один миллион рублей.

По версии следствия, в октябре, ноябре и декабре 2020 года она получала от заместителя главы Каневского района по 100 тысяч рублей ежемесячно, в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия. В отношении заместителя главы МО Каневской район следственным управлением возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере, она отправлена в СИЗО.

Также уголовное дело о даче взятки возбуждено в отношении главы муниципального образования Щербиновский район. По версии следствия, глава района дважды передавал взятки в виде 50 тысяч рублей первому заместителю директору департамента внутренней политики за общее покровительство и попустительство по службе. Глава района задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.