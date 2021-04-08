Таллин, , 14:22 — REGNUM Оппозиционная партия «Отечество» (Isamaa) представила в парламенте страны Рийгикогу законопроект, согласно которому будет окончательно внесена ясность в многолетнее противостояние владельцев недвижимости и местных властей.

Об этом говорится в пресс-релизе Isamaa со ссылкой на инициатора законопроекта депутата Тармо Круузимяэ. По его словам, после вступления закона в силу домовладельцы будут освобождены от обязанности чистить тротуары, принадлежащие самоуправлениям. Соответствующими поправки должны быть внесены в Строительный кодекс и Закон об организации работы местных самоуправлений.

Нынешнее положение, при котором домовладельцы являются обязанными чистить тротуары местных самоуправлений и нести за это ответственность в виде штрафов, является несправедливым стремлением местных властей переложить свою ответственность на чужие плечи, отметил Круузимяэ.

Он убежден, что с принятием поправок у большинства горожан появится больше прав требовать от местных властей выполнения обязанностей по обеспечению порядка на муниципальных территориях.